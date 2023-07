Dank schwächer als erwarteter US-Erzeugerpreise hat sich die Kursrally am US-Aktienmarkt auch am Donnerstag fortgesetzt. Die Kursgewinne auf breiter Front beflügelten dabei nicht nur die drei wichtigsten US-Indizes sondern auch zahlreiche AKTIONÄR-Empfehlung und Nebenwerte. Mit Spannung blicken Anleger nun auf den Quartalszahlen der US-Banken am morgigen Freitag.In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juni erneut abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen zum Vorjahresmonat nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...