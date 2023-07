Die Securities and Exchange Commission erlebte in der Klage gegen Ripple einen deutlichen Rückschlag. Das Gericht entschied, dass der Handel mit XRP Token nicht gegen bestehendes Recht verstößt, wenn es sich dabei um Privatanleger handelt. Rheinmetall erhält einen Großauftrag aus Berlin. Die Bundesregierung erhöht ihre Bestellung für Leopard 2 Munition auf 4 Mrd. Euro. Die FTC gibt nicht auf, sondern geht in die Revision. Um einen Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu verhindern, geht die Wettbewerbsbehörde in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...