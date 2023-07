Die Aktien des Windanlagenbauer Nordex (WKN: A0D655) kletterten am Donnerstag um +2,5% auf 12,34 €. Ursache sind erneut gute Nachrichten, die das Plus auf Wochenbasis auf über 10% ausbauen. Ist es bei Nordex nach dem deutlichen Abverkauf im März jetzt wieder Zeit für eine Rallye? Nordex vorgestellt Der Hamburger Hersteller Nordex entwickelt und produziert Onshore-Windenergieanlagen, also Turbinen an Land. Insgesamt installierte das Unternehmen bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...