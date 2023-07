Der gesicherte Zugriff auf Wasser ist für Völker und Staaten sowie für deren Volkswirtschaften und Armeen überlebensnotwendig und spielt deshalb auch in geostrategischen Überlegungen eine grundlegende Rolle.Kein Krieg um WasserUmso bemerkenswerter erscheint die These, dass in der Neuzeit noch nie ei...

Den vollständigen Artikel lesen ...