Die Party an den Aktienmärkten ging auch am Donnerstag weiter. In der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinszyklus in den USA, haben die Anleger erneut bei Aktien zugegriffen. Gefragt waren zudem europäische und US-amerikanische Anleihen, dies drückte demzufolge die Renditen. Schwache Konjunkturdaten aus China sowie eine Gewinnwarnung von BASF konnten die Partystimmung am deutschen ...

