Nugen Medical: Wird der InsuJet der neue Status Quo - 13.000% und mehr?

Anzeige / Werbung

Rebecca aus Spanien über den InsuJet: "Der InsuJet hat mein Leben verändert. Keine Nadelinjektionen mehr. Der beschleunigte Wirkungseintritt bedeutet, dass Sie nicht lange warten müssen, um mit dem Essen zu beginnen.

Vielleicht halten Sie es für unmöglich, dass etwas Ihr Insulin ohne Nadeln injizieren kann, aber der InsuJet kann es. Keine Nadelinjektionen mehr und viele Vorteile!"

Ohne jeden Zweifel ist der InsuJet eine Revolution für die Diabetiker-Welt. Er erspart dem Patienten mehrmals täglich den Schmerz einer Injektion, eliminiert das Infektionsrisiko, verbessert die Wirkung des Insulins und vermindert den medizinischen Abfall. Es gibt für uns keinen einzigen nachvollziehbaren Grund, warum der Markt die "nadellose Insulinspritze" ablehnen sollte. Die Zielgruppe muss nur erfahren, dass es den InsuJet gibt. - Wenn dies gelingt, dann sind Kursgewinne von 10.000% möglicherweise sogar nur die Untergrenze!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Paying Client NuGen Medical) -

Die jüngsten Entwicklungen

Der InsuJet, die "nadellose (und somit schmerzlose) Insulinspritze" aus dem Hause NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, erfährt immer größeres Interesse:

NuGen Medical Sells 500 InsuJet Devices and Consumables in Romania

InsuJet Now Registered on NHS Drug Tariff - Covered by Prescription - Reliance Medical Group - UK Distributor, 3PL Partner

Breaking News: NuGen Medical Reports Bulk First Purchase Order for InsuJet

NuGen Medical Sells 800 InsuJet Devices and Consumables in Yemen

Aktuell: NuGen Ships First InsuJet Devices To UK and Attends Diabetes Professional Care Conference

Zusammenfassend kann man sagen, dass NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* aus Jemen, Mexiko und in Rumänien erste Großbestellungen erhalten bzw. abgewickelt hat. Im Vereinigten Königreich ist man noch einen Schritt weiter: Man gewann ein renommiertes Unternehmen als Großhändler und Logistiker und schaffte es, dass der InsuJet in den Katalog der bezahlten Leistungen des National Health Services (NHS - gleichzusetzen mit einer staatlichen Krankenkasse) aufgenommen wurde, sodass alle Typ-1-Diabetiker, die ihn wollen, diesen in Zukunft auch kostenlos erhalten können. Eine erste Lieferung and den Vertriebs- und Logistikpartner in UK ist nun erfolgt!

Das Vorbild: +13.000% im Diabetes-Sektor

Der Grund, warum die Aktie von Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) mehr als 13.000% zulegen konnte, ist eine revolutionäre Diabetiker-Technologie, der Omnipod®, dessen Kosten mittlerweile auch von vielen Krankenkassen übernommen wird. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist nun drauf und dran, möglicherweise in diesen großen Fußstapfen zu wandeln. Durch seinen in mehr als 40 Ländern zugelassenen "InsuJet", der eine schmerzfreie (weil nadellose) Insulinzufuhr ermöglicht, hat man gute Karten, dies zu realisieren. Eine erste riesige nationale "Krankenkasse", das NHS UK, ist schon an Bord!