Der DAX hat seine kleine Sommer-Rally am gestrigen Donnerstag fortgesetzt und 0,7% auf 16.141 Punkte zugelegt. Rückblick: Nach fünf Aufwärtstagen in Folge hat der deutsche Leitindex gestern das nächste Etappenziel erreicht. Dabei waren die heimischen Blue Chips zur Eröffnung bei 16.009 zunächst mit leichten Verlusten (Vortagsschluss bei 16.023) in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...