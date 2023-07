Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (27/23)

As from July 17, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN TURBO L NASD AVA 263 GB00BQRC0C25 BEAR WTI X12 AVA 19 GB00BNV52867 BEAR EPIA X5 AVA 1 GB00BNTQRJ79 BULL WIHL X5 AVA 5 GB00BNTV4J19 BEAR BENSI X8 AVA 14 GB00BNV3WB37 BEAR ALIV X5 AVA 2 GB00BL03FT99 TURBO L NASD AVA 264 GB00BQRC0D32 BEAR WTI X4 AVA 6 GB00BNTR6X74 MINI S NASDQ AVA 145 GB00BNTV0G08 TURBO S NASD AVA 128 GB00BL08CP91 BEAR SMI X5 AVA 1 GB00BW6R1H24 TURBO L NASD AVA 163 GB00BNV2L350 BULL SEDANA X3 AVA 1 GB00BNV1MK63 TURBO L NASD AVA 252 GB00BQR9RN35 BEAR LYFT X3 AVA 3 GB00BL01L737 The last day of trading will be July 17, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.