Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Abschwächung der US-Inflation hat die Zinssorgen reduziert und zu einem fortgesetzten Anstieg der Kurse am Rentenmarkt beigetragen, so die Analysten der Helaba.Entsprechend seien die Renditen zum Teil deutlich zurückgekommen. US-Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit hätten am Anfang der Woche noch bei knapp 4,10% gelegen, inzwischen würden sie gut 30 BP tiefer bei 3,77% rentieren. Zweijährige Treasuries hätten seit letzter Woche in der Spitze gut 50 BP nachgegeben. Zwar sei es auch hierzulande zu einem Renditerückgang gekommen, der Transatlantikspread sei aber kleiner geworden. ...

