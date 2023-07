Nach einer fünftägigen Rally des DAX und dem Anstieg über 16.000 Punkte dürfte der deutsche Aktienmarkt am Freitag durchatmen. Zum Handelsstart gab der deutsche Leitindex um 0,1 Prozent auf 16.124 Punkte nach. Zudem könnten folgende Themen die Kursentwicklungen am letzten Handelstag der Woche beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall Street Die US-Börsen haben am Donnerstag weiter an Fahrt gewonnen. ...

