Jena, 14. Juli 2023 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211) veröffentlicht vorzeitig vorläufige Halbjahreszahlen und korrigiert basierend auf der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 sowie der aktuell angepassten Planung für das zweite Halbjahr 2023 ihre Jahresprognose 2023. Intershop erzielte auf Basis der vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz in Höhe von 19,4 Mio. Euro (Vorjahr: 18,5 Mio. Euro), das entspricht einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf -0,8 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten 2023 (Vorjahr: -0,5 Mio. Euro). Der Cloud-Auftragseingang verringerte sich um 32 % auf 9,7 Mio. Euro (Vorjahr: 14,3 Mio. Euro). Der Net New ARR ging auf 0,7 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 2,3 Mio. Euro). Intershop erwartet nun für das Gesamtjahr 2023 bei den Umsatzerlösen ein leichtes Umsatzwachstum sowie ein negatives, im Vergleich zum Vorjahr verbessertes operatives Ergebnis (EBIT) (Vorjahr: -2,9 Mio. Euro). Bisher ging die Gesellschaft von einem Umsatzwachstum über 10 % und einem ausgeglichenen operativen Ergebnis aus. Intershop rechnet nunmehr für 2023 für den Cloud-Auftragseingang in einer Bandbreite zwischen 24,0 Mio. Euro und 26,0 Mio. Euro (Vorjahr: 25,9 Mio. Euro) und für den Net New ARR mit einem Wert zwischen 1,5 Mio. Euro und 2,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro). Bislang wurde eine Steigerung um mehr als 10 % für diese beiden Kennzahlen prognostiziert. Wesentlicher Grund für die Planungsanpassung ist die spürbar wachsende Investitionszurückhaltung bei potenziellen Kunden aufgrund der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage, die neben dem B2C-Segment auch zunehmend die B2B-Zielgruppe erreicht. Die finalen Zahlen und der Halbjahresbericht 2023 werden wie geplant am 26. Juli 2023 veröffentlicht. Kontakt:

Investor Relations

Mercedes Celine Zaremba

T: +49-3641-50-1000

ir@intershop.de



