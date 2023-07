Petroleo Brasileiro: jetzt beim Dividendenmonster einsteigen?

Dividendenrendite 2022: 20.57 Prozent! Aktie mit politischen Risiken: Petroleo Brasileiro (PBR). Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: PBR ISIN: US71654V4086

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des halbstaatlichen brasilianischen Energieunternehmens befindet sich in einem Aufwärtstrend und konnte in den vergangenen sechs Monaten rund 28 Prozent zulegen. nach dem Rücksetzer zum 20-Tagedurchschnitt formiert sich eine Widerstandslinie, deren Bruch den Bullen frisches Momentum liefern dürfte.

Chart vom 13.07.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 13.82 USD

Meinung: Petroleo Brasileiro - kurz Petrobras - ist zu über 50 Prozent in Besitz des brasilianischen Staates. Anleger sollten wissen, dass die sozialistische Regierung um Präsident da Silva großen Wert auf den Schutz des Regenwaldes legt und den Umbau des reinen Öl- und Gaskonzerns hin zu erneuerbare Energien vorantreiben. Statt hoher Dividendenzahlungen - wie für das Jahr 2022 in Höhe von 20.57 Prozent - könnten nun Investitionen in Wind- und Solarenergie auf der Tagesordnung stehen, die vorerst weniger Gewinn abwerfen. Insgesamt ist damit zu rechnen, dass sich die Regierung etwas mehr in das Tagesgeschäft einmischt. Dividendenjäger sollte beachten, dass der nächste Stichtag noch nicht terminiert ist.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup setzen wir den Trigger und stop Loss wie im Chart ersichtlich. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 21.Juni. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 8. August und erlauben ohne Weiteres einen mehrwöchigen Swingtrade. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in PBR.

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.