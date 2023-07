In den letzten vier Wochen ist der Kurs der Coinbase-Aktie (WKN: A2QP7J) bereits um +65% in die Höhe geschossen. Mit einem Plus von fast 25% am Donnerstag setzte das Papier der Kryptowährungsbörse gestern noch einen drauf. Haben Anleger denn gar keine Sorgen mehr, dass die US-Finanzaufsichtsbehörde SEC der Kryptobörse den Garaus machen könnte? Coinbase vorgestellt Coinbase ist die weltweit größte börsennotierte Handelsplattform für Kryptowährungen. ...

