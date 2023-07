Smart, die Elektroauto-Marke von Mercedes-Benz und Geely, will in ihrer Serie-A-Finanzierungsrunde 250 Millionen bis 300 Millionen US-Dollar beschaffen. Als neuer Investor kommt das chinesische Unternehmen Tianqi Lithium hinzu. Wie Smart mitteilt, wird Tianqi Lithium die Serie-A-Runde mit einer Investition in Höhe von 150 Millionen Dollar anführen. Damit stammen von den geplanten bis zu 267,5 Millionen ...

