Die Nikola-Aktie (WKN: A2P4A9) kennt seit einigen Wochen kein Halten mehr. Seit Anfang Juni hat sich der Kurs des Elektro-Lkw-Herstellers aus den USA mehr als vervierfacht. Am Donnerstag explodierte das Papier um sage und schreibe +60%. Was steckt hinter dem unglaublichen Kursfeuerwerk? Nikola vorgestellt Nikola mit Sitz in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona ist ein Hersteller von Elektro-Lkw. Diese werden sowohl batterieelektrisch als auch über Wasserstoff-Brennstoffzellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...