Linz (www.anleihencheck.de) - Es gibt zwei gute Nachrichten für die tschechische Wirtschaft nach der gestrigen Veröffentlichung der Inflationsdaten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erstens: Die Inflationsrate in Tschechien liege zum ersten Mal seit anderthalb Jahren unter 10%. Die Verbraucherpreise würden damit zum fünften Mal in Folge sinken. Am stärksten habe sich der Anstieg der Lebensmittelpreise abgeschwächt. Auch im Immobiliensektor sei die Entwicklung positiv. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass sich die Wachstumsrate der Verbraucherpreise vor allem aufgrund der hohen Vergleichsbasis im vorigen Jahr verlangsame. ...

