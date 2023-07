Bad Homburg v. d. Höhe (www.fondscheck.de) - Der TT Contrarian Global (ISIN DE000A3CRQ67/ WKN A3CRQ6) ist ein chancenorientierter, aktiv verwalteter Aktienfonds, so die Experten von Taunus Trust.Im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie lege der Fonds weltweit überwiegend in substanzstarke Value-, Turnaround- und GARP-Aktien an. Basis der Wertpapierauswahl bilde ein internationales Aktienuniversum inklusive Entwicklungsländern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...