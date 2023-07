In Sachen KI hatte Alphabet bzw. die Tochter Google in diesem Jahr mit einigen Startschwierigkeiten zu kämpfen. Vom Erfolg des Chatbots ChatGPT wurde der Konzern anscheinend etwas überrumpelt. Zwar wurde recht schnell eine eigene Lösung vorgestellt. Anfangs legte man sich dabei aber ordentlich auf die Nase und erntete ob zahlreicher Probleme und Unzulänglichkeiten viel Spott und Häme.Anzeige:Diese Zeiten scheint Alphabet (US02079K3059) aber hinter sich lassen zu können. Mittlerweile steht Google Bard der Konkurrenz in kaum noch etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...