Die EBM hat einen zusätzlichen Anteil von 30% an der FinnCobalt Oy erworben und damit ihren Anteil am Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekt Hautalampi in Finnland auf 70% erhöht. Das Unternehmen gab 2,86 Millionen neue Aktien aus, wodurch sich die Gesamtzahl der Aktien von 33,74 Millionen auf 36,59 Millionen erhöhte. Der Bezugspreis wurde auf Basis des VWAP der letzten 10 Handelstage vor der Beschlussfassung auf 4,12 SEK festgelegt. Zusätzlich zu den ausgegebenen Aktien im Wert von 1 Million Euro wird EBM bis zum 27. Juli 2023 250 Tsd Euro in bar an die Gründer von FinnCobalt zahlen. AlsterResearch rechnet mit einem Umsatz von 1,3 Mrd. SEK zwischen 2025 und 2030 aus dem Abbau von Nickel, Kobalt und Kupfer vor allem in Finnland und Spanien. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement von EBM für einen verantwortungsvollen Bergbau und unterstützt den Übergang in eine grünere Zukunft. AlsterResearch sieht weiterhin einen positiven Ausblick für die Aktie, weshalb die Analysten ihr Spec. BUY mit einem Kursziel von 10,63 SEK. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Eurobattery%20Minerals%20AB





