Wer sich in den vergangenen Jahren an die stetigen Klagen der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater über Preis- und Kostendruck gewöhnt hatte, konnte die Branche diesmal von einer anderen Seite erleben.Sichtlich zufrieden wirkten die Abgesandten von BDO, Deloitte, Grant Thornton, Mazars und RSM heute (13.7.) bei der Präsentation der Umsatzzahlen, die der Branchendienst Lünendonk & Hossenfelder zusammengetragen hatte. Denn den WP-Gesellschaften geht es finanziell so gut wie lange nicht. Nach zwei ausgesprochen zähen Jahren wuchs der Markt wieder kräftig (Gesamtvolumen 2022: 18,2 Mrd. Euro, +7,7%), die größten 25 setzten kumuliert 10,6% mehr um. Besonders stark ...

