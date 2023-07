Rotterdam (www.fondscheck.de) - Anfang 2023 rechneten nicht nur wir mit dem baldigen Beginn einer Rezession, der Beendigung der Zinserhöhungen durch die amerikanische Notenbank und dem Überschreiten eines Höchststands des US-Dollar, so Colin Graham, Senior Portfolio Manager von Robeco.Dazu sei es jedoch nicht gekommen und der US-Aktienmarkt habe sich wieder auf Rekordniveau erholt. In ihrem Ausblick zu Beginn des Jahres hätten die Experten von Robeco einige positive und negative Szenarien sowie Tail-Risiken untersucht. Diese seien zwar nicht Teil ihres Basisszenarios gewesen, könnten sich aber dennoch auf die Märkte und die Asset Allocation auswirken. Risiken könnten für kurze Zeit die Stimmung an den Finanzmärkten dominieren, ohne dass sich das fundamentale Szenario der Experten ändere. Sobald sie in den Bewertungen berücksichtigt seien, würden sie Anlagechancen eröffnen. ...

