DJ MÄRKTE EUROPA/Durchatmen nach rasanter Börsenwoche

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ist zum Wochenausklang eine Verschnaufpause angesagt. Nach einer Gewinnserie von fünf Handelstagen angesichts der Entspannung bei der Inflation in den USA sprechen Händler von einer Konsolidierung. Immerhin hat der DAX auf Wochensicht um über 3 Prozent zugelegt und steht wieder komfortabel über der 16.000er-Marke. Aktuell notiert er 0,3 Prozent tiefer als am Vorabend bei 16.093 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legt dagegen um 0,2 Prozent zu auf 4.399 Zähler. Am Anleihemarkt geht es nach den jüngsten kräftigen Kursgewinnen seitwärts.

Die sinkenden Inflationsraten sorgen weiter für Zuversicht. Sie schüren die Spekulation, dass die US-Notenbank am 26. Juli möglicherweise schon die letzte Zinsanhebung in diesem Zinsanhebungszyklus vornehmen könnte. Das löste im Wochenverlauf eine Rally bei den US-Staatsanleihen aus und brachte zugleich den Dollar deutlich unter Druck. Mit 1,1218 Dollar steht der Euro auf dem höchsten Stand seit Februar 2022.

Neue Impulse könnten am Nachmittag vom Start der Berichtssaison in den USA kommen: Mit Citi, Wells Fargo und JP Morgan legen gleich drei der großen Banken am Freitagmittag ihre Zahlen vor.

Nokia und Ericsson enttäuschen

Mit schwachen Zahlen warten Nokia und Ericsson auf. Nokia fallen um 7,9 und Ericsson um 8,2 Prozent. Nokia hat den Ausblick gesenkt, weil Investitionspläne der Kunden zunehmend von der hohen Inflation und steigenden Zinsen beeinträchtigt werden. Zudem kommt es zu Projektverschiebungen.

Der schwedische Netzausrüster Ericsson ist belastet von Restrukturierungskosten im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Die Citi-Analysten merken an, dass der Gewinnausblick unter den Markterwartungen liegt.

Roche legen um 1,3 Prozent zu. Die Schweizer sollen am Biotechnikuternehmen Roivant Sciences interessiert sein und zwar für über 7 Milliarden Dollar. Ob es sich nur um den Kauf eines Darm-Medikaments oder eine Teilübernahme handelt, ist aber noch offen.

Vallourec steigen um 5,4 Prozent, nachdem der französische Stahlrohrehersteller mitgeteilt hat, dass seine Ergebnisse für das zweite Quartal die bisherigen Erwartungen übertreffen dürften.

Brenntag nach Abstufung sehr schwach

Im DAX fallen Brenntag um 3,7 Prozent, nachdem die Aktie von JP Morgan auf "Underweight" abgestuft wurde. Die Analysten rechnen nach den zahlreichen Gewinnwarnungen aus dem Chemiesektor bei Brenntag mit schwachen Zahlen. In der Schweiz fügt sich Ems-Chemie in dieses Bild. Das Unternehmen hat den Ausblick gesenkt, die Aktie gibt um 0,9 Prozent nach. BASF verbilligen sich nach der Gewinnwarnung vom Vortag noch etwas weiter um 1,5 Prozent.

Den Sixt-Aktionären hat die Deutsche Bank die Stimmung verdorben. Sie hat die Einstufung von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Der Kurs fällt um 6 Prozent.

Heineken legen um 2 Prozent zu, nachdem Goldman Sachs die Aktie zum Kauf empfohlen hat.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.399,37 +0,2% 7,61 +16,0% Stoxx-50 3.971,10 +0,3% 11,45 +8,7% DAX 16.095,92 -0,3% -45,11 +15,6% MDAX 27.911,90 -0,3% -84,38 +11,1% TecDAX 3.218,21 +0,3% 9,67 +10,2% SDAX 13.660,53 +0,2% 30,70 +14,6% FTSE 7.451,57 +0,2% 11,36 -0,2% CAC 7.390,75 +0,3% 20,95 +14,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,48 +0,03 -0,09 US-Zehnjahresrendite 3,79 +0,02 -0,09 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:49 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1221 -0,0% 1,1210 1,1190 +4,8% EUR/JPY 155,76 +0,5% 154,99 154,62 +11,0% EUR/CHF 0,9641 -0,0% 0,9635 0,9620 -2,6% EUR/GBP 0,8560 +0,1% 0,8558 0,8540 -3,3% USD/JPY 138,78 +0,5% 138,26 138,17 +5,8% GBP/USD 1,3110 -0,2% 1,3098 1,3104 +8,4% USD/CNH (Offshore) 7,1451 -0,1% 7,1337 7,1522 +3,1% Bitcoin BTC/USD 31.152,53 -0,4% 31.332,23 30.572,47 +87,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,78 76,89 -0,1% -0,11 -3,3% Brent/ICE 81,34 81,36 -0,0% -0,02 -2,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 27,75 26,61 +4,3% +1,14 -66,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.956,36 1.961,68 -0,3% -5,31 +7,3% Silber (Spot) 24,78 24,88 -0,4% -0,09 +3,4% Platin (Spot) 974,93 976,73 -0,2% -1,80 -8,7% Kupfer-Future 3,91 3,93 -0,6% -0,02 +2,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

