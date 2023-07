Der finnische Anbieter von Mobilfunk-, Festnetz- und Cloud-Netzwerklösungen hat für 2023 seinen Ausblick für Umsatz und Marge gesenkt. Nokia erwartet nun einen Umsatz von 23,2 bis 24,6 Mrd. € (bisher: 24,6 bis 26,2 Mrd. €) und eine vergleichbare operative Marge von 11,5 bis 13 %, während bisher das obere Ende der prognostizierten Spanne bei 14 % gelegen hatte. Begründet wurde das mit niedrigeren Investitionen der Kunden aufgrund der hohen Inflation und steigenden Zinsen. Darüber hinaus seien einige Projekte - vor allem in Nordamerika - ins kommende Jahr verschoben worden. Last but not least reduzierten die Kunden nach den Lieferkettenproblemen der vergangenen zwei Jahre ihre zwischenzeitlich aufgebauten Lagerbestände wieder auf ein normales Niveau.



Die Aktie rutschte heute um knapp 8 % ab und hat nun sogar ein Verkaufssignal generiert. Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen und nun erst einmal eine Bodenbildung abwarten.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



