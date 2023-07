Prodapt, einer der größten und am schnellsten wachsenden spezialisierten Akteure im Connectedness-Umfeld, kündigte jetzt eine Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) an, um Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) dabei zu unterstützen, durch Beschleunigung ihrer digitalen Transformation geschäftliche Vorteile zu erzielen.

Als Advanced Consulting Partner von AWS besitzt Prodapt umfangreiches Fachwissen über die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Technologien, Funktionen und Best Practices von AWS. Auf diese Weise kann Prodapt seine umfassende Kompetenz im Bereich Operations Business Support Systems (OSS/BSS) und seine nachgewiesene Expertise im Connectedness-Umfeld dafür nutzen, die Betriebsabläufe und die Endbenutzererfahrung der gemeinsamen Kunden zu verbessern.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Prodapt seine Lösung Network Service Assurance for CSPs (NeSA) auf AWS zur Verfügung stellen, um bei der Diagnose von Netzwerkvorfällen zu helfen sowie Netzwerkvorfälle vorherzusagen und zu verhindern. Mit einer vereinbarten Pipeline von gemeinsamen Lösungen zielt Prodapt darauf ab, CSPs dabei zu unterstützen, signifikante Verbesserungen in Bezug auf Agilität, Innovation, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz zu erreichen.

"Prodapt ist ganz begeistert, Mitglied des AWS-Partnernetzwerks zu sein", sagte Rajiv Papneja, Chief Technology Officer bei Prodapt. "Als führender Cloud-Anbieter hilft uns AWS, die volle Leistungsfähigkeit unserer Automatisierungs- und Full-Stack-Observability-Accelerators auszuschöpfen. In Verbindung mit unserer fundierten Fachkompetenz hilft AWS uns bei der Umsetzung unserer Vision, unseren Kunden CSP-fokussierte Platform-as-a-Service-Angebote zur Verfügung zu stellen und ihre Netzwerke und IT-Ressourcen zu modernisieren", erklärte er weiter.

"Dank der gemeinsamen Anstrengungen von Prodapt und AWS war unser OSS/BSS-Transformationsprojekt ein großer Erfolg. Mit ihrer Expertise bei der Bereitstellung von Infrastruktur im richtigen Maßstab und der Bewältigung komplexer Datenmigrationen konnten wir unsere Abläufe rationalisieren und wertvolle Geschäftseinblicke gewinnen. Ihre Partnerschaft hat uns maßgeblich dabei geholfen, unsere Ziele zu erreichen und auf unserem Weg in eine effizientere und datengestützte Zukunft voranzukommen", sagte Eduardo Santiago, IT Business Partner von Liberty Communications in Puerto Rico.

Über Prodapt

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur in der Connectedness-Branche. Mit seinem einzigartigen Fokus auf diesen Bereich hat Prodapt ein tiefgreifendes Wissen über die transformativsten Technologien erlangt, die dabei helfen, unsere Welt zu vernetzen.

Prodapt ist ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen auf allen Ebenen der Connectedness-Vertikale. Wir entwerfen, konfigurieren und betreiben Lösungen für die digitale Landschaft, die Netzwerkinfrastruktur und den Geschäftsbetrieb und schaffen Erlebnisse, die ihre Kunden begeistern.

Unsere Kunden vernetzen heute 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte und gehören damit zu den größten Telekommunikations-, Medien- und Internetunternehmen der Welt. Prodapt arbeitet mit Google, Amazon, AT&T, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung und vielen anderen zusammen.

Als Unternehmen mit der Auszeichnung "Great Place To Work® Certified" beschäftigt Prodapt über 6.000 Technologie- und Fachexperten in mehr als 30 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. Prodapt gehört zu dem 128 Jahre alten Mischkonzern The Jhaver Group, der weltweit über 30.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten beschäftigt.

