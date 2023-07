Die Sixt-Aktie (WKN: 723132) verliert am Freitag -5,5% auf 105 € und gibt damit alle Kursgewinne der letzten Tage wieder ab. Doch was ist die Ursache des deutlichen Abverkaufs? Und müssen Anleger sich jetzt Sorgen machen? Sixt vorgestellt Sixt ist Europas größter Mobilitätsdienstleister, der in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienstvermittlung tätig ist. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern der Welt präsent und beschäftigt rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...