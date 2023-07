Einmal mehr schrammte Nel ASA zuletzt haarscharf an einem Sturz in Pennystock-Gefilde vorbei. Mittlerweile scheinen die Bullen wieder das Steuer übernommen zu haben und ausgehend von einem Euro konnte sich das Papier bis auf 1,15 Euro per Handelsschluss am Donnerstag steigern. Damit kommen charttechnische Widerstände wieder in greifbare Nähe.Für Rückenwind sorgt nicht nur die bessere Stimmung sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch im Wasserstoff-Segment. Auch von den Analysten gibt es einigermaßen versöhnliche Worte zu hören. JP Morgan hält ...

