Kalenderwoche 28 (10.07. bis 14.07.2023) am KMU-Anleihemarkt - die European Science Park Group AG (ESPG) hat die geplante Emission einer neuen dreijährigen (Umtausch-)Anleihe 2023/26 aufgrund einer zu geringen Umtauschquote im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots an Alt-Anleger gecancelt. Anstatt dessen soll nun die im Herbst auslaufende ESPG-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBY22) um drei weitere Jahre mit erhöhtem Zinskupon (Erhöhung von 6,00% p.a. auf 9,50% p.a.) verlängert werden. Diesem Vorhaben des Unternehmens müssen die Anleihegläubiger aber erst noch in ausreichendem Maße zustimmen. ESPG beabsichtigt daher, kurzfristig eine Gläubigerversammlung einzuberufen. Die BDT Media Automation GmbH blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 mit einem Gewinn von 2,5 Mio. Euro zurück und zieht für das dritte Quartal 2023 die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe in Erwägung, um die Finanzierung des starken Wachstums mit zusätzlichen Mitteln zu unterlegen. Die emissionsbegleitende Quirin Privatbank wurde von BDT mit einer Marktsondierung beauftragt.

Noch immer herrscht Ungewissheit und Gesprächsbedarf bzgl. der geplanten Liquidation des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF). ...

