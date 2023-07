Essen (www.anleihencheck.de) - Trotz der sich stetig eintrübenden Lage in der Eurozone halten sich die Risikoprämien noch relativ resilient und sind zuletzt sogar auf Werte um 70 Basispunkte zurückgefallen, so die Analysten der National-Bank AG.Angesichts der konjunkturell düsteren Perspektiven für die Eurozone könne diese Entwicklung nur darauf zurückgeführt werden, dass die Märkte die Zinswende der EZB einzupreisen beginnen würden. Gemessen an ihren Simulationen würden die Analysten diese Risikoauspreisung aber in toto unverändert für überzogen halten, sodass Vorsicht geboten bleibe: Solange die geopolitischen Belastungen in Form des Krieges in Osteuropa anhalten würden, würden auf den derzeit niedrigen Niveaus klar die Rückschlagsgefahren bezüglich einer Ausweitung der Risikospreads dominieren. (14.07.2023/alc/a/a) ...

