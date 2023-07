Mainz (ots) -Fußball kann Hoffnungen auf ein besseres Leben wecken und eine politische Rolle im Kampf um Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung spielen. Die zweiteilige "auslandsjournal"-Dokumentation "Frauen, Fußball, Freiheit" beleuchtet die Lebensrealität von jungen Fußballerinnen in Ägypten, Afghanistan, China, Frankreich, Iran und in der Ukraine. Als sechsteilige Doku-Serie sind die Filme der ZDF-Auslandskorrespondentinnen und -Auslandskorrespondenten bereits in der ZDFmediathek zu sehen. Das ZDF sendet den Zweiteiler am Mittwoch, 19. Juli 2023, 0.45 Uhr (Folge 1.: "Spiel ums Leben"), und am Mittwoch, 26. Juli 2023, 0.15 Uhr (Folge 2.: "Platz da, wir kommen"). Am Sonntag, 23. Juli 2023, 17.10 Uhr im ZDF, geht ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter in der "sportstudio reportage": Freiheit durch Fußball" der Frage nach, welche Bedeutung dieser Sport für Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund haben kann. In der ZDFmediathek steht die Reportage ab Samstag, 22. Juli 2023, 10.00 Uhr, zur Verfügung.Frauen, Fußball, FreiheitDie "auslandsjournal"-Dokumentation berichtet aus sechs verschiedenen Ländern, wie für Millionen Frauen durch Fußball der Glaube an ein besseres Leben wächst. Über Fußballerinnen in Ägypten, die beim "Powerplay an den Pyramiden" veraltete Rollenbilder infrage stellen, informiert ZDF-Korrespondentin Golineh Atai. Die Spielerinnen des inoffiziellen Nationalteam Afghanistans, das seit der Machtübernahme der Taliban im australischen Melbourne trainiert, stellt ZDF-Korrespondent Normen Odenthal vor. Wie "Chinas mutige Kämpferinnen" in der Volksrepublik die Beliebtheit des Fußballs steigern, schildert Elisabeth Schmidt. Über das Bolzen im Viertel Goutte d'Or, einem Pariser Brennpunkt, berichtet Anne Arend. Die erschwerten Bedingungen, unter denen iranische Nationalspielerinnen aktiv sind, beleuchtet ZDF-Korrespondent Jörg Brase. Und wie die ukrainischen Fußballerinnen jedes Spiel den Verteidigern ihres Landes widmen, zeigt Gert Anhalt."sportstudio reportage: Freiheit durch Fußball"In der "sportstudio reportage: Freiheit durch Fußball" begibt sich ZDF-Sportreporterin Amelie Stiefvatter auf eine Reise mit Nationalspielerin Sara Doorsoun von Eintracht Frankfurt und mit Tugba Tekkal, der ehemaligen Fußballspielerin, Aktivistin und Initiatorin von Scoring Girls, einem internationalen Fußballprojekt, das jungen Frauen über den Fußball Wege zu Selbstvertrauen und Selbstbestimmung aufzeigen soll. Die filmische Reise zeigt, wie tief kulturelle Prägungen reichen - und wie man sie mit der Kraft des Fußballs überwinden kann. Diese Erkundungsreise führt die Protagonistinnen und die Autorin bis in den Irak.KontaktBei Fragen zu "auslandsjournal - die doku" und zu "sportstudio reportage" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur "auslandsjournal - die doku" (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) und zur "sportstudio reportage" (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zu den Dokus zum Frauen-Fußball und eine zur FIFA Frauen-WM 2023 (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/fifa-frauen-wm-2023-live-im-zdf) live im ZDFHier finden Sie die "auslandsjournal - die doku: Frauen, Fußball, Freiheit" (https://www.zdf.de/dokumentation/frauen-fussball-freiheit/fff-frauen-fussball-freiheit-frauenfussball-wm-frauenrechte-100.html#) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie die FIFA Frauen-WM (https://www.zdf.de/sport/fussball-wm) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5558660