Niedriger als erwartet ausgefallene US-Inflationszahlen haben die Renditen wieder fallen lassen, und zwar deutlich. Bei Unternehmensanleihen ziehen weiter "gute Namen" und kurze Laufzeiten. 14. Juli 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Weggefegt sind die Sorgen um noch höhere Zinsen nicht, doch sie sind kleiner geworden. Grund ist die Inflation in den USA, die sich unerwartet deutlich abgeschwächt hat, wie die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen zeigen. "Während eine weitere Zinserhöhung der Fed am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...