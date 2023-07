DJ PTA-Adhoc: SPOBAG AG: Angekündigtes Pflichtangebot durch die Baumann Vermögensverwaltung GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/14.07.2023/16:10) - München - Der SPOBAG Aktiengesellschaft (ISIN DE0005490601) wurde heute von Seiten der Baumann Vermögensverwaltung GmbH mitgeteilt, dass die Baumann Vermögensverwaltung die Kontrolle über die SPOBAG Aktiengesellschaft gemäß §§ 35 Abs. 1 i.V.m. 29 Abs. 2 WpÜG erlangt hat.

Die Baumann Vermögensverwaltung GmbH verfügt durch Erwerb von Aktien unmittelbar über 440.094 Stückaktien der SPOBAG Aktiengesellschaft, was einem Stimmrechtsanteil von insgesamt 88,02% entspricht.

Mit dem vorgenannten Eigentumserwerb von Aktien der SPOBAG Aktiengesellschaft durch die Baumann Vermögensverwaltung GmbH hat auch Frau Bettina Baumann mittelbar die Kontrolle im Sinne von § 35 Abs. 1 i.V.m. § 29 Abs. 2 WpÜG über die SPOBAG Aktiengesellschaft erlangt. Frau Bettina Baumann hält unmittelbar keine Aktien der SPOBAG Aktiengesellschaft. Ihr werden aber die Stimmrechte aus den von der Baumann Vermögensverwaltung GmbH unmittelbar gehaltenen 440.094 Stückaktien an der SPOBAG Aktiengesellschaft, mithin Stimmrechte in Höhe von 88,02% an der SPOBAG Aktiengesellschaft, nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG zugerechnet.

Die Baumann Vermögensverwaltung GmbH wird aufgrund der Kontrollerlangung gemäß §§ 35 Abs. 2 Satz 2, 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG nach der Gestattung durch die BaFin ein Pflichtangebot veröffentlichen.

Die Baumann Vermögensverwaltung GmbH wird mit der Durchführung des Pflichtangebots auch die aus § 35 WpÜG resultierenden Verpflichtungen der weiteren Kontrollerwerberin Frau Bettina Baumann erfüllen. Frau Bettina Baumann wird daher kein gesondertes Pflichtangebot für die Aktien der SPOBAG Aktiengesellschaft veröffentlichen.

SPOBAG AG
Alter Hof 5
80331 München
Deutschland
Website: www.spobag-ag.de
ISIN(s): DE0005490601 (Aktie)
Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

