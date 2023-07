Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf dem Primärmarkt machte die Aareal Bank am Dienstag mit einem 500 Mio. EUR (WNG) Covered - den Anfang, so die Analysten der Helaba.Die Emittentin habe für ihre dritte Emission in diesem Jahr eine bereits in der Vorwoche sehr erfolgreiche 3-jährige Laufzeit gewählt. Das Angebot habe den "Sweet Spot" der Nachfrage getroffen. Nach der Festsetzung des Reoffer-Spreads und bis zum Close des Buchs habe sich das Ordervolumen nochmals auf 3 Mrd. EUR verdoppelt. Der Bond sei mit einem finalen Spread bei MS+13 BP und damit im Vergleich zur Vermarktung um 3 BP enger gepreist worden. Die Neuemissionsprämie habe bei 10 BP gelegen. ...

