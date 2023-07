Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das SSA-Segment wurde am Dienstag von einer EU-Emission - die bis 2052 (2,5%) laufende Anleihe wurde aufgestockt - eröffnet, so die Analysten der Helaba.Das Orderbuch sei mit über 70 Mrd. EUR prall gefüllt gewesen und die Überzeichnungsrate sei mit mehr als 18-fach beeindruckend ausgefallen. Zwar dürfte auch das von vornherein limitierte Emissionsvolumen sicherlich zu der sehr hohen Überzeichnungsrate beigetragen haben. Die Emission habe aber gezeigt, dass auch am langen Ende der Kurve Nachfrage bestehe, sofern der Emittent die Inversion der Kurve kompensieren könne. ...

