Heidelberg (pta/14.07.2023/16:45) - Die Altech Advanced Materials AG ("Gesellschaft") (FRA: AMA1; ISIN: DE000A31C3Y4) gibt bekannt, dass ab heute die Aktien der Gesellschaft im elektronischen Handelssystem der Börse Frankfurt, Xetra, handelbar sind. Damit können die Wertpapiere am größten Börsenhandelsplatz Deutschlands erworben werden. Zusätzlich sind diese weiterhin an der Präsenzbörse in Frankfurt, sowie in Düsseldorf und Berlin handelbar. In diesem Zusammenhang wurde die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Designated Sponsor beauftragt.

Altech Advanced Materials AG

Der Vorstand

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Heidelberg ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt für Lithium-Ionen-Batterien für die Elektromobilität durch innovatives und leistungsstarkes Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes - zu partizipieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY.

Weitere Informationen zu den Projekten CERENERGY und Silumina Anodes finden Sie unter http:// www.altechadvancedmaterials.com

Aussender: Altech Advanced Materials AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-82 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com

ISIN(s): DE000A31C3Y4 (Aktie), DE000A31C3Z1 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

