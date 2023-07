FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seiner jüngsten Erholungsrally ein wenig Tribut gezollt. Zum Handelsende verlor der deutsche Leitindex 0,22 Prozent auf 16 105,07 Punkte - damit konnte er seine kurzzeitigen Gewinne zwar nicht ins Ziel retten, blieb aber über seinem Tagestief. Zudem fällt seine Wochenbilanz mit plus 3,2 Prozent so stark aus wie seit Ende März nicht mehr. Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Freitag letztlich um 0,49 Prozent auf 27 860,29 Punkte.

Als Kursstütze erwies sich die freundliche Entwicklung an den US-Aktienmärkten: Während der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 0,4 Prozent gewann, legte der technologielastige Nasdaq 100 um 0,7 Prozent zu./gl/he

DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, US6311011026