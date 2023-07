Trotz zweier positiver Nachrichten liegt die Nel ASA Aktie am Freitagnachmittag im Minus. Aktuell notiert die Wasserstoff-Aktie an der Osloer Börse nahe Tagestief bei 12,67 Norwegische Kronen, nachdem der Aktienkurs im Tagesverlauf an der charttechnischen Widerstandsmarke oberhalb von 13 Norwegische Kronen nach unten abgeprallt war. Dabei gehen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...