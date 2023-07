Interview mit Gunnar Knierim, Director Financial Institutions Germany & Luxembourg bei AllianceBernstein Herr Knierim, wie schlägt sich die allgemeine Wirtschaftslage aktuell auf AllianceBernstein nieder? Die Situation ist mit Sicherheit derzeit keine einfache. Auch ein globaler Vermögensverwalter wie AllianceBernstein kann nicht in einem Vakuum operieren. Die Jahre der Pandemie und die weiterhin andauernde Verunsicherung an den globalen Kapitalmärkten ist auch an uns nicht spurlos vorübergegangen. ...

