Aktien Wochenrückblick - welch eine Kursentwicklung. Als am Mittwoch in den USA die Inflationszahlen 0,1 Punkte unter den Erwartungen lagen, kannte der Markt kein Halten mehr. Unterstützt am Donnerstag von weiteren positiven Inflationsdaten handelte der DAX wieder über der lange vermissten 16.000er Marke. Und jetzt - FED's Zinserhöhunsgszenario verliert nach Ansicht vieler Marktteilnehmer ihre Begründung - redet man beim DAX wieder von einem Anlauf auf den alten Rekordstand. Durch die Bank profitierten zinsreagible Werte besonders stark auf die aufgehellte Stimmung am Zinshimmel: Immobilienwerte ...

