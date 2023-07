Noch in der letzten Woche musste der Dax einen ordentlichen Kursrutsch verdauen. In dieser Woche nähert sich der deutsche Leitindex bereits wieder seinem Allzeithoch. Das ist allerdings kein Grund, um in Jubelstimmung zu verfallen. Zumindest noch nicht! Denn aktuell ist Ferienzeit. Dort lehnen sich die Marktteilnehmer oft nicht sonderlich weit aus dem Fenster. Börse aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...