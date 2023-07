Celsius Holdings (WKN: A0YH6K) vertreibt auf Fitness ausgelegte Energy Drinks und erobert dabei momentan die USA wie im Sturm. So kann das Unternehmen auf eine rasante Wachstumsstory zurückblicken. Die Umsätze von Celsius wuchsen nämlich von 2017 bis 2022 innerhalb von 5 Jahren um erstaunliche 1700 % von 36 Mio. US-Dollar auf 654 Mio. US-Dollar. Dabei könnte das Wachstum des Unternehmens jetzt erst so richtig durchstarten. So bedient sich das Unternehmen einer Strategie, die bereits bei einem Konkurrenzunternehmen ...

