Bis 2050 will China zur globalen Supermacht werden. Dabei geht es längst um mehr als nur um eine wirtschaftliche Vormachtstellung, es geht vor allem um den Aufbau eines neuen digitalen Imperiums. Mittel zum Zweck ist da zum Beispiel die Neue Seidenstraße, mit der China die Welt neu vernetzen will. Der Kampf um die digitale Zukunft der Welt verlangt von Amerika und seinen Verbündeten also, China nicht unkontrolliert weiteres Terrain zu überlassen. Diesen Wettbewerb zu verlieren können sich die Demokratien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...