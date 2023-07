Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE: PGSS.U) ("Unternehmen"), ein Blankoscheck-Unternehmen, das zu dem Zweck gegründet wurde, eine Fusion, einen Aktientausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen oder Vermögenswerten ("Unternehmenszusammenschluss") durchzuführen, teilte mit, dass sein Board of Directors ("Board") der weiteren Verlängerung des Zeitraums, der dem Unternehmen für die Durchführung eines Unternehmenszusammenschlusses zur Verfügung steht, in Übereinstimmung mit Artikel 54.9 der zweiten geänderten und neu gefassten Gründungsurkunde und Satzung ("Satzung"), bis 31. Dezember 2023 ("dritte Verlängerung") zugestimmt hat. Das Unternehmen beabsichtigt, die Zeit bis zum 31. Dezember 2023 zu nutzen, um den geplanten Unternehmenszusammenschluss mit der Gebr. SCHMID GmbH zu vollziehen.

Ferner gab das Unternehmen bekannt, dass sein Sponsor, Pegasus Digital Mobility Sponsor LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf den Cayman-Inseln ("Sponsor"), ab dem 1. August 2023 freiwillig einen monatlichen Beitrag auf das Treuhandkonto des Unternehmens ("Treuhandkonto") einzahlen wird, der am ersten Tag jedes folgenden Monats gezahlt wird, und zwar bis zum frühesten der beiden folgenden Zeitpunkte: (i) zum Datum, an dem das Unternehmen einen Unternehmenszusammenschluss vollzieht, oder (ii) zum 31. Dezember 2023. Der monatliche Beitrag beträgt 0,03 US-Dollar (drei US-Cent) für jede zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindliche, öffentliche Aktie (wie nachstehend definiert). Der Beitrag wird monatlich ausgezahlt, nachdem das Unternehmen dem Sponsor zu diesem Zweck einen nicht wandelbaren, unbesicherten Schuldschein ausgestellt hat. Sollte das Board des Unternehmens feststellen, dass er nicht dazu in der Lage ist, den ursprünglichen Unternehmenszusammenschluss bis zum 31. Dezember 2023 zu vollziehen, und dass das Unternehmen stattdessen liquidiert wird, erlischt unverzüglich die Verpflichtung des Sponsors, diese Beiträge zu leisten. Sollte das Board feststellen, dass mehr Zeit für die Durchführung des ursprünglichen Unternehmenszusammenschlusses benötigt wird, ist eine Abstimmung der Aktionäre in einer außerordentlichen Hauptversammlung erforderlich, um die Satzung des Unternehmens zu ändern.

Wie bereits in der an die Aktionäre zugestellten und bei der SEC am 29. März 2023 eingereichten endgültigen Vollmachtserklärung angegeben, im Zusammenhang mit der außerordentlichen Hauptversammlung am 19. April 2023 ("AHV") nach Artikel 54.10 der Satzung, haben die Inhaber von Stammaktien der Klasse A des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,0001 USD je Aktie "öffentliche Aktien" und die Inhaber solcher öffentlichen Aktien, "Inhaber öffentlicher Aktien") die Möglichkeit, am 26. Juli 2023, dem Datum der dritten Verlängerung ("Datum der dritten Verlängerung"), ihre öffentlichen Aktien zu einem Barpreis je Aktie zurückzugeben, der von der Continental Stock Transfer Trust Company ("Continental") berechnet wird und dem Gesamtbetrag entspricht, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Treuhandkonto hinterlegt ist, einschließlich der Zinsen, die für die auf dem Treuhandkonto gehaltenen Beträge anfallen, die bis dahin nicht an das Unternehmen zur Zahlung ihrer Steuern freigegeben wurden, geteilt durch die Anzahl der dann im Umlauf befindlichen öffentlichen Aktien. Laut der Satzung darf das Unternehmen keine öffentlichen Aktien in einem Umfang zurücknehmen, der dazu führen würde, dass das Nettosachvermögen des Unternehmens nach einer solchen Rücknahme weniger als 5.000.001 USD beträgt. Diese Bedingung kann vom Board des Unternehmens nicht aufgehoben werden.

Inhaber öffentlicher Aktien können sich dafür entscheiden, alle oder einen Teil ihrer öffentlichen Aktien zurückzugeben. Um Zweifelsfälle auszuschließen, haben Inhaber öffentlicher Aktien, die sich für eine Rückgabe im Juli 2023 entscheiden, keinen Anspruch auf die Einzahlung weiterer Beträge durch den Sponsor auf das Treuhandkonto im Zusammenhang mit der Rückgabe von öffentlichen Aktien. Inhaber öffentlicher Aktien, die nicht alle ihre öffentlichen Aktien in Verbindung mit der dritten Verlängerung zurückgeben, behalten das Recht, über den Unternehmenszusammenschluss abzustimmen, wenn und falls dieser den Aktionären zur Abstimmung vorgelegt wird (sofern sie am entsprechenden Stichtag Aktieninhaber sind), und erhalten das Recht, zu diesem Zeitpunkt alle verbleibenden öffentlichen Aktien satzungsgemäß zurückzugeben.

Auf der Grundlage des Betrages, der nach den Rücknahmen im Zusammenhang mit der AHV auf dem Treuhandkonto geführt wird, der Einlagen durch den Sponsor nach der zweiten Verlängerung und der geschätzten Zinserträge und Steuern schätzt das Unternehmen, dass der Preis je Aktie, zu dem öffentliche Aktien gegen die auf dem Treuhandkonto gehaltenen Zahlungsmittel eingelöst werden können, am 26. Juli 2023 etwa 10,72 USD betragen würde. Der Schlusskurs der öffentlichen Aktien lag am 13. Juli 2023 bei 10,70 USD. Das Unternehmen kann den Aktionären nicht garantieren, dass sie ihre öffentlichen Aktien auf dem freien Markt verkaufen können, selbst bei einem Handelspreis je Aktie, der den oben angegebenen Rücknahmepreis übersteigt, da möglicherweise keine ausreichende Liquidität in den Wertpapieren des Unternehmens zu dem Zeitpunkt verfügbar ist, an dem die Aktionäre ihre Aktien verkaufen möchten. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Erlöse auf dem Treuhandkonto weiterhin in Schatzwechsel der US-Regierung mit einer Laufzeit von bis zu 185 Tagen oder in Geldmarktfonds, die ausschließlich in US-Staatsanleihen investieren und bestimmte Bedingungen nach Rule 2a-7 des Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung erfüllen, oder in ein verzinsliches Sichteinlagenkonto investiert werden, bis der frühere der beiden folgenden Zeitpunkte eintritt: (i) Abschluss des ersten Unternehmenszusammenschlusses und (ii) Ausschüttung des Treuhandkontos.

Berechtigte Aktionäre, die ihre öffentlichen Aktien zurückgeben möchten, sollten für weitere Informationen die zuvor veröffentlichte Vollmachtserklärung lesen, die auch die Satzung enthält. Inhaber öffentlicher Aktien, die dieses Rückgaberecht im Zusammenhang mit der dritten Verlängerung ausüben und ihre öffentliche Aktien zur Rückgabe einreichen möchten, müssen:

(i) (a) öffentliche Aktien halten oder (b) öffentliche Aktien als Teil der beim Börsengang des Unternehmens angebotenen kombinierten Einheiten halten, die jeweils aus einer öffentlichen Aktien und einem halben rückkaufbaren Optionsschein ("öffentliche Optionsscheine", zusammen mit den öffentlichen Aktien: "Einheiten") bestehen, und sich dafür entscheiden, diese Einheiten in die zugrunde liegenden öffentlichen Aktien und öffentlichen Optionsscheine aufzuteilen, bevor sie ihr Rückgaberecht für öffentliche Aktien ausüben (ii) bis zum 26. Juli 2023, 17.00 Uhr, Eastern Time, (a) bei Continental unter spacredemptions@continentalstock.com, der Transferstelle des Unternehmens, schriftlich beantragen, dass das Unternehmen seine öffentlichen Aktien gegen Zahlungsmittel zurückkauft, und (b) ihre öffentlichen Aktien an Continental, der Transferstelle des Unternehmens, physisch oder elektronisch an The Depository Trust Company ("DTC") übergeben. Das Unternehmen erbittet außerdem, dass alle Rückgabeanträge die Identität des antragstellenden wirtschaftlich Berechtigten enthalten, einschließlich seines Namens, seiner Telefonnummer und seiner Adresse.

Die Inhaber von Einheiten müssen für die Trennung der zugrunde liegenden öffentlichen Aktien und öffentlichen Optionsscheine optieren, bevor sie ihr Rückgaberecht in Bezug auf die öffentlichen Aktien ausüben können. Wenn ein Inhaber seine Einheiten auf einem Konto bei einer Brokerfirma oder einer Bank hält, muss er seinen Broker oder seine Bank davon in Kenntnis setzen, dass er die Einheiten in die zugrundeliegenden öffentlichen Aktien und öffentlichen Optionsscheine aufteilen möchte. Wenn ein Inhaber auf seinen eigenen Namen eingetragene Einheiten hält, muss er sich direkt an Continental, die Transferstelle des Unternehmens, wenden und sie anweisen, dies zu tun.

Über das DWAC (Deposit Withdrawal At Custodian) System der DTC (Depository Trust Company) kann dieser elektronische Zustellungsprozess vom Aktionär durchgeführt werden, unabhängig davon, ob er als Inhaber registriert ist oder seine Aktien unter einem "Street Name" hält. Zu diesem Zweck kann der Aktionär den Transferagenten oder seinen Broker kontaktieren und die Zustellung seiner Aktien über das DWAC-System beantragen. Die physische Zustellung von Aktien kann erheblich länger dauern. In diesem Fall müssen der Broker und/oder Clearing-Broker des Aktionärs, DTC und die Transferstelle des Unternehmens kooperieren, um diesen Vorgang durchzuführen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Aktionäre in der Regel mindestens zwei Wochen einplanen sollten, um physische Zertifikate von der Transferstelle zu erhalten. Das Unternehmen hat keinerlei Kontrolle über diesen Prozess, die Broker oder The Depository Trust Company. Aktionäre, die physische Aktienzertifikate beantragen und ihre Aktien zurückgeben möchten, sind möglicherweise nicht dazu in der Lage, die Frist für die Einreichung ihrer Aktien einzuhalten, um ihr Rückgaberecht auszuüben, und können daher ihre Aktien nicht zurückgeben.

Für den oben genannten Abwicklungsprozess und die Ausstellung von Aktienzertifikaten oder die Zustellung über das DWAC-System der Depository Trust Company wird eine geringe Gebühr berechnet. In der Regel berechnet die Transferstelle dem anbietenden Broker eine Gebühr, und es liegt im Ermessen des Brokers, ob er diese Kosten an den Aktionär weitergibt oder nicht. Diese Gebühren fallen jedoch unabhängig davon an, ob Aktionäre, die ihr Rückgaberecht ausüben möchten, ihre Aktien tatsächlich abgeben müssen. Denn die Aktienzustellung ist eine Voraussetzung für die Ausübung der Rückgaberechte, unabhängig von der gesetzten Frist für die Zustellung.

Die öffentlichen Aktien von Inhabern, die ihr Rückgaberecht rechtsgültig ausüben, werden zum Datum der dritten Verlängerung nicht mehr ausstehend sein und repräsentieren lediglich den Anspruch, einen Pro-rata-Anteil am Gesamtbetrag zu erhalten, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Treuhandkonto des Unternehmens hinterlegt ist, wie oben beschrieben und gemäß der Satzung. Inhaber öffentlicher Aktien, die ihr Rückgaberecht ausüben, verlieren ihr Recht, an einer möglichen zukünftigen Wertsteigerung des Unternehmens in irgendeiner Weise teilzuhaben. Sie sind nur dann dazu berechtigt, ihre öffentlichen Aktien gegen Zahlungsmittel einzulösen, wenn Sie die Rückgabe ordnungsgemäß und fristgerecht beantragen. Jedem Inhaber öffentlicher Aktien, der sein Rückgaberecht ausüben will, wird dringend empfohlen, seinen Steuerberater zu konsultieren, um sich über die besonderen steuerlichen Folgen der Ausübung der Rückgaberechte für die öffentlichen Aktien zu informieren, einschließlich der Anwendbarkeit und Auswirkung von US-amerikanischen Bundes-, Landes- und Kommunal-Steuergesetzen sowie dem Steuerrecht anderer Jurisdiktionen.

?Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und sonstige Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Dazu gehören:

das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung des Unternehmenszusammenschlusses führen könnten

der Ausgang etwaiger Gerichtsverfahren, die nach der Ankündigung des Unternehmenszusammenschlusses und der diesbezüglichen endgültigen Vereinbarungen gegen das Unternehmen, die SCHMID Group, das fusionierte Unternehmen oder andere eingeleitet werden könnten

das Unvermögen, den Unternehmenszusammenschluss abzuschließen, weil die Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens nicht eingeholt oder andere Bedingungen für den Abschluss nicht erfüllt werden können

Änderungen an der geplanten Struktur des Unternehmenszusammenschlusses, die aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften oder als Bedingung für die Erteilung der aufsichtsrechtlichen Genehmigung des Unternehmenszusammenschlusses erforderlich oder angemessen sind

die Fähigkeit, die Voraussetzungen für die Börsennotierung nach Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses zu erfüllen

das Risiko, dass der Unternehmenszusammenschluss die aktuellen Pläne und Geschäftsaktivitäten des Unternehmens oder der SCHMID Group infolge der Ankündigung und des Vollzugs des Unternehmenszusammenschlusses stört

die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen, die unter anderem durch den Wettbewerb, die Fähigkeit des fusionierten Unternehmens, zu wachsen und das Wachstum rentabel zu gestalten, die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten aufrechtzuerhalten und das Management und die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten, beeinflusst werden kann

Kosten in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss

Änderungen anwendbarer Gesetze oder Vorschriften sowie Verzögerungen oder widrige Bedingungen bei der Erlangung der für den Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses notwendigen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen oder das Unvermögen, diese zu erhalten

die Möglichkeit, dass das Unternehmen, die SCHMID Group oder das fusionierte Unternehmen durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren nachteilig beeinflusst werden

die Schätzungen der Kosten und der Rentabilität sowie die zugrundeliegenden Annahmen in Bezug auf Aktienrückgaben durch Aktionäre, Kaufpreis- und sonstige Anpassungen

sonstige Risiken und Unwägbarkeiten, die im Abschnitt "Risk Factors" im von der SEC genehmigten Prospekt des Unternehmens auf Formblatt S-1 aufgeführt sind.

Diese Aufzählung der Faktoren ist nicht vollständig. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum ihrer Veröffentlichung. Lesern wird nachdrücklich empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die SCHMID Group und das Unternehmen übernehmen keinerlei Verpflichtung und haben nicht die Absicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen. Exemplare der Registrierungserklärung des Unternehmens sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

Zusätzliche Informationsquellen

ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN DES UNTERNEHMENS WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, ALLE DOKUMENTE (EINSCHLIESSLICH ALLER ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN), DIE DAS UNTERNEHMEN BEI DER SEC EINREICHT, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN. Anleger und Wertpapierinhaber können kostenlose Exemplare aller bei der SEC eingereichten Dokumente (einschließlich aller Änderungen oder Ergänzungen) über die SEC-Website www.sec.gov erhalten oder eine entsprechende Anfrage richten an:

Pegasus Ansprechpartner

Investor Relations

investor-relations@pegasusdm.com

