Mainz (ots) -15. Juli ab 15 Uhr an der "Großen Bleiche" / mit Leony, Picture This, den Sportfreunden Stiller, Nico Santos und DJ Alle FarbenDie Sängerin Leony eröffnete am heutigen Samstag, 15. Juli 2023, um 16:30 Uhr das "SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air" in Mainz an der "Großen Bleiche". Für die Veranstaltung wurde das Areal zwischen Landtag und Schloss zu einer großen Partymeile umgebaut. Auf dem Gelände erwarten die Veranstalter rund 25.000 Musikbegeisterte, die auch bei den weiteren Konzerten von Picture This, den Sportfreunden Stiller, Nico Santos und dem DJ Alle Farben feiern werden. Neben der Live-Musik gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm für die ganze Familie. Veranstaltet wird das Open Air von SWR3, dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landtag Rheinland-Pfalz.Nationale und internationale Top-Acts auf einer BühneSWR3 Morningshow-Moderatorin Anneta Politi begleitet den kompletten Tag auf der Bühne und begrüßt dort auch die Musik-Acts: Leony, die etwa mit "Faded Love", "Remedy" oder "Somewhere in Between" einen Radiohit nach dem nächsten landet, ist in Deutschland und Europa als Sängerin und Songwriterin erfolgreich. Die irische Band Picture This gehört in ihrer Heimat bereits zu den Superstars und hatten auch bereits 2019 beim "SWR3 New Pop Festival" einen gefeierten Auftritt. Die Pop-Rock-Band ist bekannt für Songs wie "One Drink" oder "Get On My Love". Die Sportfreunde Stiller, die mit Songs wie "Applaus, Applaus" oder "Ein Kompliment" durchstarteten, sind momentan mit ihrem neuen Album "Jeder nur ein X" auf Tour und bringen gute Laune auf die Mainzer Bühne." Nico Santos ist einer der erfolgreichsten deutschen Popstars, tritt regelmäßig in großen TV-Shows auf und schreibt Hits für andere Popstars. Aktuell tourt er unter anderem mit seinem Hit "Number 1". Die perfekte Partynacht bringt der Star-DJ und Produzent Alle Farben nach Mainz. Seine Hits wie "She Moves (Far Away)", "Little Hollywood" oder "Bad Ideas" wurden weltweit bereits zwei Milliarden Mal gestreamt.SWR Intendant Kai Gniffke betont: "Nach dem großen Erfolg des 'SWR3 Open Airs' im letzten Jahr freuen wir uns, gemeinsam mit den Menschen in Mainz eine tolle Sommerparty zu feiern. Wer nicht live in Mainz dabei ist, kann die Atmosphäre und die Konzerte dennoch ganz nah im Radio, auf SWR3.de und auf dem SWR3 Instagram-Kanal erleben." Der Chef der Staatskanzlei Fabian Kirsch ergänzt: "Ein Open-Air-Festival in einem Regierungsviertel, das ist einzigartig. Wir wollen Kultur für alle und Politik buchstäblich zum Anfassen. SWR3 danken wir für sein Engagement in der Landeshauptstadt. Für ganz kleines Geld kann jeder und jede zu diesem tollen Musikevent kommen. Dafür haben wir als Veranstalter gemeinsam gesorgt. Natürlich ist auch das Ahrtal heute nicht vergessen. Die SWR Herzenssache stellt ihre Kinderhilfsprojekte im Ahrtal vor. Auch das macht für mich den Zusammenhalt aus, der in Rheinland-Pfalz großgeschrieben wird. Daneben ist es unser Anliegen, im Rahmenprogramm in unserem Demokratie- und Karrieregarten mit den Gästen ins Gespräch zu kommen." Landtagspräsident Hendrik Hering sagt: "Es ist ein wunderbares Fest der rheinland-pfälzischen Lebensfreude. Und musikalisch so vielfältig wie hochkarätig und alles zu einem kleinen Preis. So können möglichst viele die Stars und die tolle Stimmung hautnah miterleben. Ich freue mich, dass uns auch zahlreiche Gäste im "Demokratiegarten" an unserem Landtags-Infostand auf dem Festivalgelände besuchen, um einen Blick hinter die Kulissen ihres Landesparlamentes zu werfen. "Rahmenprogramm für die ganze FamilieDie drei Veranstalter sowie einige Partner sind mit Aktionsflächen und Informationsständen auf dem Festivalgelände dabei. Im Demokratiegarten können die Besucherinnen und Besucher den Landtag hautnah erleben und erfahren viel Wissenswertes über ehrenamtliches Engagement. Im Karrieregarten können sich vor allem junge Menschen von den beruflichen Möglichkeiten in der der Landesverwaltung ein Bild machen. Am Stand der Kinderhilfsaktion "Herzenssache" können sich die Besucher:innen unter anderem über Projekte nach der Flutkatastrophe im Ahrtal informieren. Ebenfalls dabei ist das Team von SWR Aktuell. Dort können die Gäste ihr Talent testen und spielerisch vor der Kamera Nachrichten moderieren."SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air" im Video-Livestream und im Radio erlebenAlle Auftritte der Künstler:innen werden im Video-Livestream auf www.SWR3.de gezeigt. Auf dem SWR3 Instagram-Kanal können Fans hinter die Kulissen schauen. Im SWR3 Festivalradio gibt es ab 16 Uhr live aus Mainz Interviews, Reportagen und Highlights.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr3-rp-openair und https://www.swr3.de/musik/rheinland-pfalz-open-air-mainz-100.htmlFotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5558971