Der Bitcoin konnte in den letzten Wochen endlich wieder durchatmen: Die 30.000-Dollar-Marke ist geknackt. Doch damit nicht genug: Ein britischer Analyst sagt nun eine Explosion der Bitcoin-Kurse vorher.Der Grund dafür? Nicht etwa die Hoffnung auf den Bitcoin-ETF von Vermögensverwalter BlackRock, denn unabhängig davon glaubt der Brite an einen Kursknall - und zwar an einen gewaltigen. Der Kryptowährung stehen aktuell wegweisende Monate bevor - wird es dieses Mal ein langanhaltender Erfolg oder war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...