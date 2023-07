Bei Microsoft knallen die Sektkorken. Schließlich gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 2,38 Prozent. An vier der fünf Sitzungen ging es für das Wertpapier nach oben. Am Donnerstag gelang Microsoft dabei einen ein echter Traumtag mit dem Tagesplus von 1,62 Prozent. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye? Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...