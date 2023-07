In der letzten Handelswoche konnte der DAX stark zulegen. Danach sah es zu Wochenbeginn gar nicht aus, doch der Konter der Käufer verlief überraschend und stark. Rückläufige Inflationserwartungen und gute Gewinnzahlen von US-Banken heben die Stimmung unter den Anlegern, die sich nun mehr erhoffen. In der neuen Woche soll die Erholungsbewegung an den Börsen weitergehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...