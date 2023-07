Stuttgart (ots) -



Natürlich weiß Linnemann, dass viele seiner handlichen Slogans an der Wirklichkeit scheitern. Zum Beispiel, weil zu wenig Justizpersonal da ist, um seine Forderungen zu erfüllen. Aber natürlich geht es ihm nicht darum. Er will mit seinem Stakkato an plakativen Forderungen den Bürgern eine Botschaft einhämmern. Der politische Ort für konservatives Gedankengut ist die CDU, keine Alternative ist notwendig. Das ist zur Abwechslung immerhin eine Strategie. Aber es ist eben auch ein fundamentaler Richtungswechsel - ganz anders als vom Vorsitzenden Friedrich Merz wider besseres Wissen versprochen. Die Partei wird das nicht ohne Widerspruch hinnehmen. Der CDU stehen unruhige Zeiten bevor.



