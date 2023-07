Trotz kleinerer Erholungen fiel die Stimmung an der Börse in dieser Woche hervorragend aus. Mehr oder minder durch die Bank gab es deutliche Erholungen zu sehen. Mit einigen guten Neuigkeiten im Gepäck träumt da manch einer schon davon, alte Zöpfe abzuschneiden und sich künftig wieder auf die guten Aussichten zu fokussieren. Es weht ein Hauch von Zeitenwende durch die Märkte.Eine solche könnte in gewisser Weise am Wochenende auch Tesla (US88160R1014) eingeläutet haben. Mit entspannten vier Jahren Verspätung meldete der Konzern, den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...