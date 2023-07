Lanxess zelebrierte zuletzt regelrecht seine Kursgewinne. Denn im Vergleich zur Vorwoche errechnet sich ein Plus von 3,16 Prozent. vier der fünf Sitzungen beendete das Wertpapier im grünen Bereich. Darunter war am Dienstag der höchste Tagesgewinn für Lanxess mit einem Plus von 1,81 Prozent. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder? Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...