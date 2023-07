Die Börsen zünden ein Feuerwerk nach dem anderen. Hatte der deutsche Leitindex DAX in der letzten Woche seine gesamten Verluste aus dem Juli erst mal wieder aufzuholen, so gab es an der NASDAQ bereits wieder neue Rekorde. Die HighTechs geben den Ton an, allen voran die Werte mit KI-Phantasie. Hier werden rosige Zeiten erwartet, die europäische Industrie indes muss weiter zurückstecken, wie die Gewinnwarnung von BASF eindrucksvoll belegt. Neben einer schönen Erholungs-Rally bei den Wasserstoffwerten, legte auch Silber einen gehörigen Satz zu. Hier eine Übersicht der möglichen "Ausbrecher".

